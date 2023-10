Genova – Avevano preso di mira un noto ristorante del Porto Antico scrivendo che i titolari non si comportavano in modo corretto con i dipendenti e che la cucina era sporca ma sono stati condannati dal Tribunale.

Il proprietario del locale si è infatti spazientito ed ha affidato al suo legale il compito di trascinare i due davanti ad un Giudice fornendo tutta la documentazione necessaria a chiarire che non c’erano mai stati problemi con i dipendenti e che la cucina non ha mai subito alcun provvedimento di sanzione.

Una ragazza di 22 anni che aveva scritto una delle recensioni, a seguito di un post per la ricerca di personale, è stata costretta a pagare 500 euro per chiudere la vicenda giudiziaria mentre un 45enne è stato condannato al pagamento di 600 euro di risarcimento danni e a pagare le spese legali.

Ancora una volta è la Giustizia a ricordare a chi non conosce le Leggi che il web non è uno spazio “senza regole” dove si può fare quel che si vuole ma una semplice estensione della realtà che ci circonda e così altre due persone hanno finito per pagare in prima persona la convinzione di non poter essere puniti secondo le Leggi.