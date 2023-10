Genova – Sono stati visti mentre cedevano della droga a un minorenne e sono stati fermati. Ancora un episodio di spaccio di sostanze stupefacenti nei giardini del centro commerciale Fiumara, a Sampierdarena. I carabinieri hanno notato la cessione di stupefacente durante un controllo in borghese e sono intervenuti fermando tre ragazzini minorenni.

I tre sono stati trovati in possesso di altri 15 grammi di hashish mentre un quarto minorenne è stato denunciato per essersi scagliato contro i militari che si erano qualificati per il controllo.