Liguria – Un’ondata di maltempo attesa per la giornata di domani, mercoledì 18 ottobre fa scattare l’allerta Gialla per temporali nella zona di centro-Levante della regione dalle ore 17 alle ore 23,59.

Arpal ha emesso l’allerta Gialla per temporali che interesserà le zone B (Centro) , C (Levante) ed E (versanti padani di Levante)

Domani mattina, ulteriori valutazioni sulla base delle ultime uscite della modellistica previsionale. SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI.

Ecco l’AVVISO METEOROLOGICO emesso in mattinata e disponibile a questo indirizzo con la simbologia di riferimento per i vari fenomeni:

OGGI MARTEDI’ 17 OTTOBRE: Nulla da segnalare.

DOMANI MERCOLEDI’ 18 OTTOBRE: Deciso peggioramento nella seconda parte della giornata con alta probabilità di temporali forti o organizzati su BCE; bassa probabilità sul resto della regione. Sono attesi fenomeni precipitativi con intensità fino a molto forte su CE, fino a forte su B, moderata su D. Cumulate elevate su C, significative su BE. Venti settentrionali in rinforzo fino a forti su AB, anche rafficati. SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI.

DOPODOMANI GIOVEDI’ 19 OTTOBRE: Si mantengono condizioni di instabilità con alta probabilità di temporali forti o organizzati su BCE; bassa probabilità sul resto della regione. Sono attesi fenomeni precipitativi con intensità fino a forte su CE, moderata su B. Cumulate significative su CE. Venti ancora forti settentrionali su AB; in aumento dai quadranti meridionale fino a localmente forti su C nella seconda parte della giornata. SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI.

notizia in aggiornamento