Genova – Sbattuto sulle home page dei Media e nei TG di tutta Italia perché scambiato per l’attentatore che ha ucciso a Bruxelles. A 24 ore dall’errore sono ancora ore di preoccupazione e vergogna per un camionista di origini tunisine finito chissà come nel corto circuito dell’Informazione italiana (e non solo)

L’uomo è ritratto nella foto scattata sotto l’arco di piazza della Vittoria ed è stato scambiato per il terrorista entrato in azione a Bruxelles.

L’immagine non ritrae, come si era pensato erroneamente, il terrorista bensì un tranquillo camionista di Bologna, sposato e con tre figli, che si è visto “sbattuto” in prima pagina ed esposto allo scambio di persona.

La foto, inoltre, risale al 2021 ed è stata estratta da un video che il camonista bolognese ha effettivamente girato a Genova, dove si trovava con la famiglia in vacanza.

Nessun collegamento con Abdesalem Lassoued, l’attentatore che a ha ucciso due persone di nazionalità svedese a Bruxelles ferendone una terza e nessun precedente o collegamento con l’estremismo islamico e men che meno con il terrorismo.

Eppure l’uomo è stato svegliato nella notte da amici e parenti che gli segnalavano che la sua foto appariva sui siti online e nei TG associata al nome del terrorista ucciso.

E’ stato lui stesso a chiamare le forze dell’ordine e a chiedere, disperato, che la foto venisse rimossa.

Sembra che l’errore sia nato perché il vero attentatore, aveva condiviso il video nel quale il camionista si lamentava per un ritardo per avere il passaporto, problema che aveva avuto anche lui.

Tanto sarebbe bastato per causare il corto circuito e l’errore che ha causato un grave stato di ansia nel poveretto che ora ha paura ad uscire di casa e teme soprattutto per i figli che vanno a scuola e fanno sport con i loro amichetti italiani.