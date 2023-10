Genova – Uno stupido scherzo o peggio all’origine dell’evacuazione, avvenuta questa mattina, poco prima dell’ora di pranzo, di due piani dell’Istituto Rosselli di via Giotto, nel quartiere di Sestri Ponente.

Alcuni studenti avrebbero spruzzato dello spray anti aggressione, contenente polvere di peperoncino causando forte irritazione alle vie aeree a molti altri.

La situazione è divenuta di emergenza e si è deciso di evacuare la scuola per precauzione mentre sul posto arrivavano le ambulanze e le forze dell’ordine.

Una ventina gli studenti intossicati e molti quelli trasferiti in ospedale per i controlli del caso.

Ultimati i controlli dei vigili del fuoco, che hanno escluso la presenza di altre sostanze più pericolose, sono partite le indagini per risalire agli autori del gesto che rischiano pesanti sanzioni disciplinari e di dover risarcire economicamente i ragazzi che hanno subito reazioni forti.