Savona – Ancora una persona aggredita da un cane lasciato libero senza guinzaglio per strada. Questa volta è successo alla fermata del Bus in piazzale Alo Moro.

L’uomo, un 30enne, è stato assalito dall’animale per cause ancora da accertare e soccorso dal 118 e stato trasportato in codice rosso – il più grave – all’ospedale San Paolo di Savona

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato ferito al volto, in particolare agli occhi, tanto da rendere necessario il trasporto al pronto soccorso dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri.

Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto e sono in corso indagini.