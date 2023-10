Genova – “Questa non è Milano, dopo le 9 devi far piano”. Parte dal capoluogo ligure la parodia alla celebre canzone Italodisco dei The Kolors. A lanciarla i due musicisti Andrea Morini e Lorenzo Isola “che fanno gavetta” con il gruppo dei Cugini della Corte e che hanno deciso di fare una goliardica riflessione sulle difficoltà che incontra la musica emergente d’autore in Liguria e in Italia.

“Cinghiali Disco” ironizza sui soliti stereotipi che ogni artista ha vissuto sulla sua pelle: “non ci sono soldi vieni gratis”, “bravo ma non è il genere adatto” sono le frasi ricorrenti che si sento dire gli autori emergenti.

Situazioni che anche i The Kolors hanno sottolineato nelle loro interviste passate; proprio per questo la scelta di costruire una parodia sulle note del loro singolo ItaloDisco, che sta spopolando in tutta Europa, risulta azzeccata.

Si può fare di più per far crescere i giovani cantautori e coltivarli sul nostro territorio? Sicuramente si! Senza dimenticare però che sono le cosiddette “porte in faccia” a far crescere artisticamente e mentalmente un cantante, preparandolo a quella giungla che è oggi il mercato discografico italiano.

“Cinghiali Disco”, una parodia ironica, ma nel pieno stile Cugini della Corte