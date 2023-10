Riva Trigoso (Genova) – E’ stato punto da un calabrone ed è morto poco dopo per un malore Sergio Stagnaro, nonno del piccolo Andrea De Mattei, il ragazzino deceduto per ipotermia dopo essere rimasto incastrato con la canoa nelle acque del torrente Entella, a Chiavari.

Una nuova terribile tragedia colpisce la famiglia del ragazzino morto sotto il Ponte della Maddalena, a Chiavari. Il nonno del ragazzo è stato ucciso probabilmente da uno choc anafilattico dopo essere stato punto da un calabrone mentre si trovava nella sua casa di campagna, in Piemonte.

A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione dei familiari prima e del 118 dopo. Sergio Stagnaro è morto senza riprendere conoscenza dopo il malore.