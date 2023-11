E’ scattata questa mattina alle 6 e proseguirà sino alla mezzanotte, la nuova Allerta Meteo per temporali e pioggia diramata per la Liguria.

Una nuova forte perturbazione sta raggiungendo la nostra regione, proveniente dal Nord Europa e porterà precipitazioni anche piuttosto forti.

ZONE A, B (Ponente, genovesato e savonese) Allerta Gialla fino alle 21.00 di oggi

ZONE C, E (Tigullio e spezzino, Valli Trebbia, Aveto e Scrivia) Allerta Gialla fino alle 8.00 di oggi poi ARANCIONE fino alle 24.00

BACINI GRANDI C, E (Magra, Vara, Entella e Aveto, Trebbia, Scrivia) Allerta Gialla sino alle 10.00 di oggi, poi ARANCIONE fino alle 24.00

Queste le previsioni meteo di Arpal per le prossime ore:

GIOVEDI’ 2 NOVEMBRE: Un intenso passaggio frontale porta spiccata instabilità e piogge anche di intensità fino forte, localmente molto forte con cumulate fino a elevate sul Centro- Levante. Probabili rovesci o temporali organizzati di forte intensità, anche persistenti sulle zone CE. I temporali potranno essere associati a violente raffiche di vento di tempesta anche durature. Venti da Sud, Sud-Ovest fino a burrasca forte rafficati. Mare in aumento fino ad agitato, con mareggiate anche intense dalla serata per onda da Sud-Ovest in allungamento.

VENERDI’ 3 NOVEMBRE: Precipitazioni residue con isolati rovesci o temporali al più moderati sul Levante nelle prime ore della notte. Venti da Sud, Sud- Ovest fino a burrasca forte rafficati. Mare in aumento fino a molto agitato, con mareggiate anche intense per onda lunga Sud-Ovest (periodo fino a 10-12 secondi). Le mareggiate insisteranno sulle coste delle zone ABC per tutta la giornata; lento calo del moto ondoso dalla tarda sera.