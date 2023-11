Una nuova forte perturbazione proveniente dal Nord Europa interesserà nei prossimi giorni il Nord Italia e la Liguria portando condizioni di tempo instabile caratterizzato da forti piogge, venti molto forti e mareggiate intense.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 2 novembre 2023

Al mattino: piogge deboli/moderate a ponente, più diffuse e fino a forti a levante, in aumento ovunque dalla tarda mattinata.

Nel pomeriggio prevista intensificazione delle precipitazioni prevalentemente nell’interno di levante, con possibili condizioni di stazionarietà e criticità associate. Piogge tra moderate e forti sulle Alpi Liguri e sul centro della regione, mentre nel levante costiero non si escludono fulminazioni associate alle forti precipitazioni; piogge deboli al più moderate altrove.

Passaggio del fronte previsto nella tarda serata.

Venti al mattino prevalenza di correnti moderate di Ostro sul centro-levante della regione, dai quadranti settentrionali altrove.

Nel pomeriggio rotazione a Libeccio e rapida intensificazione fino a burrasca forte, con raffiche diffusamente oltre 80-90km/h prevalentemente sui crinali e tra il genovesato occidentale e l’imperiese.

Massima attenzione per possibile trasporto di materiali da parte dei forti venti.

Mare mosso al mattino su tutta la regione, in rapida crescita fino a molto agitato in costa e al largo durante il corso della giornata.

Possibili onde fino a 7-8m con periodo di 9 secondi: massima attenzione sui litorali esposti per possibili criticità.

Temperature: Minime in aumento nell’interno di ponente, stazionarie altrove; massime in aumento.

Sulla costa temperature Min: 13-17°C Max: 18-21°C

Nell’interno temperature Min: 6-12°C Max: 13-18°C