Ventimiglia (Imperia) – Nascondevano ben 10 chili di cocaina purissima nell’auto i due giovani ventenni fermati per un normale controllo alla barriera autostradale di Ventimiglia.

I due, a bordo di un potente Suv, sono sembrati molto nervosi e irrequieti durante la vrifica della polizia e gli agenti hanno deciso di sottoporre l’auto all’ispezione del fiuto infallibile dei cani antidroga.

La vettura, che apparentemente non aveva nulla di anomalo, nascondeva in realtà un sofisticato meccanismo che apriva a comando uno sportellino ricoperto dalla moquette “di serie”.

Il fiuto di Cally ha subito individuato il nascondiglio segnalando al suo accompagnatore la presenza della droga.

Le verifiche sul veicolo hanno smascherato i due che sono stati subito arrestati e rischiano una pesante condanna.

Ingente il “bottino ” delle forze dell’ordine che hanno tolto dal mercato droga per centinaia di migliaia di euro

(Foto di Archivio)