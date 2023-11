Genova – Nuova aggressione di un cane lasciato libero e senza guinzaglio. Questa volta è successo nella centralissima via XX settembre dove un cane di razza rottweiler si è improvvisamente avventato su un altro animale di piccola taglia provocandogli terribili ferite.

Il proprietario dell’animale aggredito ha cercato di salvarlo riportando però anche lui delle ferite alle braccia.

La scena ha richiamato l’attenzione dei passanti che hanno subito chiamato il 118 e il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza.

L’uomo ferito ha rifiutato il ricovero ed ha accompagnato di corsa il cane in una clinica veterinaria.

Le forze dell’ordine hanno identificato il proprietario del rottweiler che verrà denunciato per non aver controllato il cane e multato per non aver usato il guinzaglio obbligatorio per tutti i cani sulla pubblica via.

Inoltre, se l’aggredito dovesse denunciarlo, sarà costretto a ripagare tutte le spese mediche del cagnolino ferito e un risarcimento danni per il padrone che potrebbe costare davvero molto caro.