Liguria – Torna l’Allerta meteo domani sulle zone B, C ed E della nostra Regione, dove è attesa una nuova perturbazione che colpirà principalmente le zone del centro-levante.

A partire dalle 18:00 e fino a mezzanotte di domani, sabato 4 novembre, è prevista l’Allerta meteo gialla per i settori B ed E e l’Allerta meteo arancione per il settore C, quello che va dal promontorio di Portofino fino al confine con la Toscana.

Domani, con ogni probabilità, seguiranno aggiornamenti per un eventuale prolungamento dell’Allerta.