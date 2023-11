Genova – Nuovi pesanti danni per la passeggiata Roberto Bruzzone di Voltri. La mareggiata che si sta abbattendo con violenza sulla costa ligure è tornata a far danni alla struttura che corre sul lungomare voltrese e che da anni combatte contro la furia degli eventi atmosferici costringendo il Comune a costosi interventi di ripristino a spese della collettività.

Le onde, infatti, si infilano sotto la passeggiata, realizzata in legno, e “spingono” dal basso sino a far cedere le assi e le viti di raccordo. Danni che via via si sommano ad un progetto nato per essere affiancato ad una diga soffolta e a “moli frangiflutti” che sono rimasti sulla carta o sono inspiegabilmente sorti “nei posti sbagliati”.

La passeggiata è chiusa al transito e i danni sono tanti e ancora una volta i Voltresi temono di dover attendere a lungo per rivedere la loro passeggiata tornare ad aprire al pubblico.