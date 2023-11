Lavagna – Msc Crociere e Accademia del Turismo insieme per formare il nuovo personale che potrà essere assunto sulle navi da crociera della compagnia. Prende ufficialmente il via la partnership tra MSC Crociere – terzo brand crocieristico al mondo, leader in Europa, Sud America, Golfo Persico e Sud Africa – e l’Accademia del Turismo di Lavagna, centro di eccellenza ligure nel campo dell’istruzione professionale in ambito turistico-alberghiero, per la formazione del personale da imbarcare sulle navi della Compagnia.

Presentati percorsi formativi cui potranno iscriversi giovani maggiorenni (priorità per la fascia d’età 18-35 anni), disoccupati, persone in stato di non occupazione, inattivi, giovani e adulti, con priorità per i residenti e/o domiciliati in Liguria. Al termine del percorso, al 60% degli allievi qualificati sarà garantito un contratto di lavoro di 6 mesi con MSC Crociere.

Per partecipare alle selezioni occorre aver conseguito un diploma di scuola secondaria superiore e avere un passaporto valido (o aver iniziato l’iter per il rilascio).

I nuovi corsi sono stati presentati con l’assessore regionale Marco Scajola che, per Regione Liguria, segue la Formazione e l’Orientamento

Presente anche Gian Alberto Mangiante, sindaco di Lavagna, Stefano Giampedroni, Shipboard Talent Acquisition Manager di MSC Crociere, e Nicola Visconti, Amministratore Unico di Accademia del Turismo.

Dopo l’accordo-quadro siglato a luglio del 2023 tra MSC Crociere e l’Accademia di Lavagna, finalizzato a pianificare l’attività di formazione in relazione alle esigenze di recruitment della Compagnia, si aprono oggi le iscrizioni alle prime attività di formazione riguardanti due specifici profili professionali: Luxury Sales Advisor (15 posti disponibili) ed Entertainer Adults and Kids (15 posti disponibili). I corsi si svolgeranno presso la sede dell’Accademia – Villa Spinola Grimaldi – che il Comune di Lavagna, con atto di concessione, renderà disponibili per lo svolgimento delle attività.

I percorsi formativi, approvati da Regione Liguria, rispondono all’Avviso pubblico per la presentazione di operazioni relative ad azioni di formazione con vincolo occupazionale “Formare per occupare” a valere sul PR FSE + REGIONE LIGURIA 2021-2027 (Priorità 1 Occupazione, obiettivo specifico ESO4.1.) DGR N. 1122 DEL 18/11/2022. La partenza dei corsi è prevista in data 8 gennaio 2024. Ogni corso avrà una durata di 600 ore, delle quali 420 tra aula e laboratorio, e 180 di stage a bordo delle navi MSC Crociere.

Le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito www.accademiadelturismo.eu. La Segreteria dell’Accademia del Turismo è a disposizione per ogni tipo di informazione (info@accademiadelturismo.eu). Per gli allievi che verranno da fuori regione è previsto attivato un servizio di residenzialità.

“Presentiamo oggi due corsi davvero importanti – ha spiegato Marco Scajola – a valere sul bando regionale Formare per occupare, e al contempo diamo nuova linfa al proficuo rapporto tra Regione Liguria, Msc Crociere e Accademia del Turismo di Lavagna – dichiara l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola -. Con un impegno di circa 146mila euro coinvolgeremo 30 allievi dando la certezza, ad almeno il 60% di essi, di essere assunti al termine del percorso formativo totalmente gratuito. Ancora una volta sottolineo l’obiettivo di formare non tanto per farlo, ma per dare possibilità e lavoro a chi lo cerca in settori strategici per l’economia della nostra regione. Attraverso il Fse+ stiamo facendo grandi cose, siamo diventati una regione virtuosa per la programmazione delle risorse europee. I corsi in oggetto sono un piccolo, grande tassello di ciò che stiamo mettendo in campo in questo caso attraverso Formare per occupare, un bando che ci sta dando molte soddisfazioni e che è tuttora aperto in modalità sportello con una disponibilità residua di 4 milioni di euro che siamo convinti potranno essere ben spesi per il finanziamento di altri progetti”.