Genova – E’ una mattinata molto difficile quella che stanno vivendo automobilisti e trasportatori che si sono messi in viaggio lungo le autostrade della Liguria, che registrano diverse code e rallentamenti.

La situazione più complessa è quella che si sta vivendo in A10 dove, intorno alle ore 8:00 di questa mattina, si è verificato un incidente all’altezza del casello di Genova Pegli. Secondo quanto emerge, si tratterebbe di un tamponamento tra un’auto e una moto, con la persona a bordo del mezzo a due ruote che ha avuto la peggio. L’uomo è rimasto lievemente ferito ed è stato curato sul posto, mentre si sono creati circa 5 km di code.

Code anche in A12, sempre a causa dei cantieri presenti lungo la tratta: in direzione Rosignano, si segnala 1 km di coda tra Recco e Rapallo, mentre in direzione opposta, sempre 1 km di coda tra Chiavari e Rapallo.

Stessa situazione in A26, con pesanti rallentamenti (anche in questo caso, causati dai cantieri) tra Masone e Ovada verso nord e tra Masone e Genova Voltri verso sud.

Infine, traffico intenso all’uscita del casello di Genova Bolzaneto a causa delle code sulla viabilità ordinaria.