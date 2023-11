Genova – Ancora una vettura distrutta dalle fiamme in incendio molto probabilmente di origine dolosa. E’ successo ieri sera, intorno alle 21,30, in via Borzoli, nel ponente genovese.

Alcuni passanti hanno notato la vettura avvolta dalle fiamme ed hanno subito chiamato il 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

L’incendio è stato spento ma ha causato danni ingenti anche alle vetture vicine e si indaga per accertare l’origine del rogo, quasi certamente dolosa, e l’eventuale responsabile.

Le forze dell’ordine stanno acquisendo le immagini delle telecamere della zona per cercare tracce utili a risolvere il caso.

Nelle scorse settimane sono stati numerosi gli episodi di incendio autovettura ed era stata fermata una persona considerata responsabile dei roghi.

(foto di archivio)