Genova – Sono in miglioramento le condizioni delle tre persone rimaste intossicate nell’incendio che si è verificato al Terminal Traghetti di Genova lo scorso 31 di ottobre.

A comunicarlo è lo stesso ospedale San Martino, dove i tre sono ricoverati. Nella nota ufficiale si legge come i due operai di 39 e 41 anni siano stati spostati al reparto di Medicina Interna, mentre l’altro paziente ricoverato, l’uomo di 88 anni, è stato estubato e respira in maniera autonoma, ma si trova sempre in terapia intensiva.

Si attendono, intanto, i risultati della perizia disposta dalla Procura genovese per stabilire le cause del rogo.