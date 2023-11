Genova – Nuovi sopralluoghi ordinati dalla Procura per il crollo di via Cabrini che ha costretto all’evacuazione una ventina di famiglie. Sempre più probabile l’apertura di un fascicolo di indagine per crollo colposo per accertare se i lavori fatti alcuni anni fa siano stati eseguiti a regola d’arte od omettendo alcune lavorazioni che avrebbero dovuto evitare quanto avvenuto.

In particolare l’attenzione degli inquirenti è focalizzata sulla pavimentazione del parcheggio, realizzata con piastrelle in cemento, e sugli strati sottostanti oltre che sui drenaggi e gli scarichi dell’acqua piovana.

Il sospetto, tutto da verificare, è che l’acqua piovana non fosse canalizzata nel modo corretto ed abbia potuto scavare nel terreno sottostante, infiltrandosi sempre più profondamente, indebolendo la tenuta del muraglione che ha ceduto facendo cadere le auto sui terrazzi e sui condomini sottostanti.

Attenzione degli inquirenti anche sulle comunicazioni che sarebbero state inviate dai proprietari dei condomini vicini che, a suo tempo, avrebbero manifestato perplessità sulla trasformazione di un “boschetto” in un parcheggio.

Intanto restano fuori casa i proprietari degli appartamenti di via Acquarone che si affacciano sul luogo della frana. Chi può restare, però, lo fa senza riscaldamento poichè il crollo ha danneggiato una tubazione del gas.

I tecnici sono al lavoro per verificare la possibilità di bypassare la tubazione rotta con un nuovo impianto temporaneo.