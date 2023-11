Recco (Genova) – Un grave incidente si è verificato nella giornata di oggi, sabato 11 novembre, in via Assereto. Secondo le ultime informazioni, una ragazza di 20 anni a bordo di una bicicletta avrebbe tamponato un’automobile, che si stava fermando per far attraversare un pedone.

La giovane avrebbe sfondato il lunotto posteriore della vettura, procurandosi un trauma facciale e profondi tagli sul viso.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale e i sanitari del 118, i quali hanno trasportato la 20enne in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.