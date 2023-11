Genova – Il corpo di un uomo di 63 anni è stato trovato questa sera in un magazzino di via Donghi, nel quartiere di San Fruttuoso. La vittima sarebbe un clochard che aveva avuto l’autorizzazione a trascorrere la notte nel locale, in attesa di trovare una qualche sistemazione.

L’uomo girava tutto il giorno ma poi, alla sera, rientrava nel piccolo locale che una persona di cuore gli aveva aperto e riusciva a trascorrere la notte con un tetto sulla testa.

E’ stato proprio il proprietario del locale a fare la macabra scoperta e a chiamare il 118 nella speranza di poter salvare l’uomo che era già morto.

Sul posto è intervenuta la polizia e il corpo è stato trasferito in obitorio per gli esami medico legali che accerteranno le cause del decesso.

Sulla morte dell’uomo è stata aperta un’indagine ma non ci sarebbero segni di violenza sul corpo e si pensa ad un malore.