Londra – Indi Gregory è morta. La vita e le sofferenze delle bambina di appena 8 mesi, affetta da una rara ed incurabile malattia degenerativa si è fermata poco prima delle 2 della scorsa notte, diverse ore dopo che i medici avevano staccato il supporto vitale garantito dalle macchine che la tenevano in vita ormai da mesi.

Ad annunciarlo sui social è stato il papà della piccola, Dean Gregory che insieme alla moglie ha condotto una battaglia disperata per ottenere che i Medici non staccassero la spina ad una vita disperata e senza speranza ma che, a loro parere, andava comunque vissuta.

“Mia figlia è morta, la mia vita è finita all’1:45 – ha scritto il padre – Io e mia moglie Claire siamo arrabbiati, affranti e pieni di vergogna. Il servizio sanitario e i tribunali non solo le hanno tolto la possibilità di vivere, ma anche la dignità di morire nella sua casa. Sono riusciti a prendere il corpo e la dignità di Indi, ma non potranno mai prendere la sua anima”.