Genova – Due nuove Stelle liguri nella prestigiosa Guida Michelin che, per l’edizione 2024 inserisce il ristorante Il Marin dello chef Marco Visciola e Vignamare di Andora e i suo chef Giorgio Servetto. Liguria ancora più “stellata” dal prossimo anno con due nuovi locali nella top delle eccellenze della ristorazione.

Sono infatti ben 13 i ristoranti stellati della Liguria che oltre ai due nuovi “promossi” può annoverare con orgoglio il Nove di Alassio, la Locanda Tamerici di Ameglia, L’impronta d’Acqua di Cavi di Lavagna, il San Giorgio di Genova, il The Cook di Genova, il Sarri di Imperia, l’Orto by Jorg Giubbani di Moneglia, il Vescovado di Noli, il Paolo e Barbara di Sanremo, e i due ristoranti stellati di Ventimiglia: i Balzi Rossi e Casa Buono