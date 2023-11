Genova – Ancora un mezzo dato alle fiamme per strada. Questa volta è successo in via Montaldo, nel quartiere di Marassi.

Per cause ancora da accertare il carico di rotoli di carta e verdura di un camioncino di proprietà di un ambulante ha preso fuoco.

I residenti della zona hanno allertato i vigili del fuoco che sono accorsi per domare le fiamme.

Spento l’incendio sono partite le prime indagini per accertare le cause del rogo e non si esclude l’intervento di un piromane.