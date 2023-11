Genova – Non ce l’ha fatta l’uomo di 54 anni ricoverato in condizioni disperate all’ospedale Galliera perché colpito da diverse coltellate in un appartamento di via dei Pescatori, alla Foce.

L’uomo è morto per le gravi ferite riportate nell’accoltellamento avvenuto nell’abitazione in circostanze ancora tutte da chiarire.

Secondo le prima ricostruzioni, a dare l’allarme, sarebbe stata una vicina di casa che ha sentito le urla provenire dall’appartamento dove è stato poi trovato l’uomo accoltellato.

Inutile la corsa disperata dell’ambulanza del 118 che ha trasferito in codice rosso la persona accoltellata in ospedale dove i medici non hanno potuto salvare la vita dell’uomo.

Sul caso indaga la squadra mobile della Questura genovese che, al momento, starebbe cercando un altro uomo che viveva nello stesso appartamento.

In corso una caccia all’uomo per catturare l’assassino che sarebbe in fuga.

notizia in aggiornamento