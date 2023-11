Cairo Montenotte (Savona) – Intorno all’ora di cena della serata di ieri, una forte esplosione ha completamente sventrato una palazzina su due piani che si trova in strada Santa Maria, provocandone il crollo del tetto.

Gli abitanti della zona hanno udito il forte rumore e hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. All’interno dell’edificio si trovava un pensionato di circa 90 anni, che è rimasto sotto le macerie ed è stato tratto in salvo da un vicino di casa, prima dell’arrivo dei soccorsi.

Successivamente, l’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso. Proseguono i rilievi per capire le cause dell’esplosione, anche se al momento quella più probabile sarebbe la fuga di gas.