Genova – Si sposta verso Sestri Ponente e l’aeroporto, causando disagi al traffico locale, il corteo dei lavoratori dell’ex Ilva -oggi Acciaierie d’Italia – che questa mattina, dopo l’assemblea davanti ai cancelli, hanno deciso di iniziare una protesta più incisiva.

I lavoratori muovono in corteo, lungo la viabilità locale, verso l’aeroporto dove potrebbe tenersi una nuova protesta.

I dipendenti dell’ex Ilva chiedono che le istituzioni e l’azienda trovino un modo per uscire dalla delicata situazione di stallo che vede l’azienda produrre sempre meno acciaio rispetto all’accordo iniziale e la manutenzione degli impianti sempre più “trascurata” secondo le denunce di sindacati.

Non è chiaro al momento se il corteo intende bloccare o meno lo scalo aeroportuale ma potrebbe trattarsi di una semplice “dimostrazione” che precede l’importante assemblea degli azionisti di Acciaierie d’Italia che dovrebbe decidere o meno per la ricapitalizzazione.

Se dall’incontro, previsto per il prossimo 23 novembre, non emergeranno concreti passi avanti, i lavoratori potrebbe iniziare una protesta molto più dura.