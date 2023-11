Genova – E’ stato fermato dalle forze dell’ordine il presunto assassino dell’uomo di circa 50 anni ucciso ieri sera, a coltellate, in un appartamento di via dei Pescatori, nel quartiere della Foce. Si tratterebbe del fratello della vittima, un uomo di 65 anni che, secondo le prime ricostruzioni, viveva con la persona uccisa a coltellate.

I due avrebbero avuto una violenta lite nell’appartamento e dalle parole si è passati ai fatti ed il fratello maggiore avrebbe colpito più volte il familiare con delle coltellate per poi fuggire a piedi.

La vittima, ferita a morte, ha trovato la forza di uscire sul pianerottolo urlando e poi si è accasciato a terra dove lo hanno trovato i vicini che hanno subito chiamato il 118 e le forze dell’ordine.

Purtroppo all’arrivo dell’ambulanza la situazione era già disperata e il 54enne è deceduto poco dopo il ricovero all’ospedale Galliera.

Nel frattempo scattava la macchiana delle forze dell’ordine con una caccia all’uomo terminata intorno alle 20 con la cattura del presunto assassino.

L’uomo verrà ascoltato in mattinata per cercare di ricostruire quanto avvenuto e le motivazioni dell’assurdo gesto.