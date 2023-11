Genova – La Pasticceria Tagliafico compie 10 anni e festeggia il traguardo con due giorni di festeggiamenti e con la presentazione di una nuova torta.

Il nome di Tagliafico è certamente noto a tutti i genovesi e sono molti anche i turisti che, scoperta la pasticceria di via Galata, non lasciano la città senza un dolcetto da portare agli amici, specie sotto Natale quando le vetrine del locale si riempiono del tradizionale panettone.

Un’eccellenza genovese che festeggia quest’anno i 100 anni di attività e lo fa con due giorni di festa sabato 18 e domenica 19 novembre durante i quali sarà possibile ammirare la mostra dedicata ai ricordi e alla storia del marchio ma anche l’occasione per gustare l’ultima creazione la torta “100”, appositamente ideata per l’occasione.

“Un dolce che coniuga questo momento con un’estetica e dei gusti piuttosto classici spiega Filippo Tagliafico, il padrone di casa – Che rappresenta molto la nostra storia. Qualcosa di non estremamente moderno tutto da scoprire.”

Chi vorrà fare un salto nella pasticceria Tagliafico durante i due giorni di festa riceverà un dono goloso.

“Grazie, grazie, grazie: tre volte grazie a chi ci ha preceduti da parte di Lorenzo, Annamaria e dal sottoscritto – dice Filippo Tagliafico. Un enorme grazie alla nostra famiglia che ci permette, oggi, di celebrare questo importante compleanno.”