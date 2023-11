Genova – In molti credono che sia una leggenda metropolitana ma c’è stato davvero un tempo, neanche troppo lontano, in cui un leone ha vissuto per anni nel giardino di una villa di via Piantelli, nel quartiere di Marassi.

In molti ricordano di averlo sentito ruggire ma in pochi lo hanno visto davvero eppure Vinicio, questo il nome del leone, è esistito davvero.

Qualcuno rammenta la storia, raccontata a lungo, di un circo che passava da Genova e di un vecchio leone ceduto ad un meccanico della zona che si era intenerito alla storia dell’animale che non riusciva più a viaggiare ma i bene informati sanno che la storia è tutt’altra.

Vinicio era arrivato nel giardino della villa di via Piantelli, quella che sovrasta corso De Stefanis davanti al Mirto, quando questa era poco più di un rudere e ospitava nelle vicinanze un’officina molto conosciuta ed apprezzata. Il proprietario era venuto in possesso dell’animale quando questo era poco più di un gattone e lo aveva messo a crescere insieme ai suoi due cani. Questi lo hanno allevato come fosse un cucciolo fino a quando l’animale della savana ha mostrato di essere quello che era e non esattamente un micione.

A quel punto Vinicio era stato affidato ad uno dei dipendenti che, in determinati orari lo faceva uscire in giardino e l’animale lanciava dei ruggiti che si potevano ascoltare in tutto il quartiere.

Erano gli anni 80 e le normative sulla detenzione degli animali erano un pò (tanto) meno restrittive rispetto alla possibilità di allevare animali ora protetti e così il leone è rimasto a lungo nel giardino e la maggior parte di chi era bambino all’epoca ricorda il suo ruggito e i tentativi, fortunatamente riusciti solo a pochissimi, di vedere Vinicio.

Non si ha memoria (al momento) della fine del leone ma nel quartiere di Marassi lo ricordano in molti e chi crede che fosse solo una leggenda deve ricredersi perché Vinicio è esistito davvero.

