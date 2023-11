Genova – Falsi volontari delle pubbliche assistenze che suonano alla porta di casa chiedendo offerte per le ambulanze e per sostenere i servizi di soccorso. Nuovo allarme a Castelletto da parte della Croce Blu che torna a mettere in guardia la popolazione su quelle che sono vere e proprie truffe.

“Abbiamo ricevuto varie segnalazioni – segnala la Croce Blu di Castelletto – di persone che dichiarano di essere volontari della nostra associazione richiedendo offerte e vendendo calendari. Queste persone, nel caso vi si presentassero davanti vanno assolutamente segnalate alle forze dell’ordine competenti”.

La Croce Blu di Castelletto, infatti ricorda che non richiede soldi presso negozi e/o abitazioni e mette in guardia da raggiri di persone senza scrupoli che non esitano ad usare “il nome” della pubblica assistenza per raccogliere denaro che, di certo, non servirà per le ambulanze e per mantenere i servizi prestati alla cittadinanza.