Genova – Muove verso il centro cittadino percorrendo la zona di Di Negro e quella di via Gramsci, il corteo dei lavoratori che aderisce allo sciopero generale indetto per la giornata di oggi anche nel capoluogo ligure.

Il corteo è partito dalla zona del Terminal Traghetti e muove verso piazza Corvetto e la sede della Prefettura in via Roma e causa pesanti disagi al traffico locale.

La manifestazione dovrebbe risalire per via delle Fontane e poi girare verso Portello percorrendo le gallerie che portano a Corvetto.

Lavoratori e sindacati chiedono maggiore attenzione al mondo del Lavoro senza la sua precarizzazione ma anche modifiche della legge finanziaria del Governo sui punti più delicati.

Inoltre c’è tensione per la scelta di precettare alcune categorie di lavoratori con quello che viene considerato un “attacco ai diritti dei lavoratori”.

Allo sciopero aderiscono i lavoratori di Cgil e Uil ma non quelli della Cisl