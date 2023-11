Genova – Ancora un grosso sequestro di droga nel Porto di Genova. La polizia ha trovato ben 45 chilogrammi di cocaina nascosti in un container proveniente dal Su America.

La droga, suddivisa in decine di panetti per un peso complessivo di oltre 45 Kg, era nascosta in un container frigo adibito al trasporto di alimenti.

A seguire le tracce della droga gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile.

Lo stupefacente, dopo essere stato campionato, sarà distrutto; se fosse stato immesso nelle piazze di spaccio avrebbe fruttato illeciti guadagni per milioni di euro.