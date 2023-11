Genova – Una fiammata improvvisa e il cuoco di un noto ristorante di Oregina è finito in gravissime condizioni al reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Incidente sul lavoro in un noto locale nella zona del Parco del Peralto dove, a causa di un guasto o di un errore umano, è scoppiata una fiammata mentre il personale stava preparando da mangiare.

Il cuoco del locale è stato avvolto dalle fiamme ed ha riportato gravissime ustioni al torace ed alle braccia. Ha perso i sensi ed è stato soccorso da un’altra persona che, a sua volta, è rimasta ustionata ma in condizioni meno gravi.

Sul posto si è precipitata l’ambulanza del 118 che ha stabilizzato l’uomo e lo ha trasferito in codice rosso, il più grave, in ospedale, dove c’è un reparto specializzato in ustioni profonde.

Una seconda ambulanza ha portato in ospedale anche il soccorritore che però è stato medicato in codice giallo e probabilmente non dovrà essere ricoverato.

Indagini in corso per stabilire cosa sia successo nella cucina del ristorante e se siano stati rispettate tutte le normative di sicurezza