Filippo Turetta è stato fermato questa mattina in Germania.

Il 22enne e’ accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin. La ragazza è’ stata trovata morta, uccisa con ogni probabilità dall’ex fidanzato, in un canalone vicino al lago di Barcis, in provincia di Pordenone

La cattura di Filippo Turetta e’ avvenuta mentre si trovava in auto sull’autostrada A9 all’altezza della cittadina di Bud Durremberg