Rapallo (Genova) – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso di una donna di 65 anni deceduta per cause ancora da accertare mentre si trovava in crociera sulla Costa Smeralda. La pensionata si sarebbe sentita male a bordo durante la navigazione tra Barcellona e Marsiglia e sarebbe stata soccorsa dal personale medico presente a bordo.

Le manovre di rianimazione, però, non hanno potuto salvare la donna che è deceduta prima che si potesse disporre il trasferimento in ospedale in emergenza.

Il corpo della donna è stato poi sbarcato allo scalo di Savona dove è stata aperta un’indagine per accertare cosa sia accaduto.

Nei giorni scorsi un uomo era invece stato salvato dalla Capitaneria di Porto a seguito di un infarto a bordo della Costa Toscana in navigazione.