Genova – Battute al veleno e tensione alle stelle, a Certosa, durante l’intervento di Claudio Burlando, ex sindaco ed ex presidente della Regione Liguria, all’assemblea pubblica per il futuro dei lavori per il Terzo Valico e il percorso che attraverserà il Campasso e Certosa.

Durante l’intervento dell’ex sindaco Burlando la tensione è salita alle stelle quando il primo cittadino ha fatto una battuta all’ex invitandolo a “pensare ai funghi”.

Battuta che non è piaciuta a Burlando che ha risposto per le rime chiedendo al sindaco Bucci di non prenderlo in giro

“Non mi prendere per il … ha detto Burlando – perché non mi piace” per poi aggiungere che il sindaco “non si deve permettere”.

Infine concludendo il suo intervento, Burlando ha sottolineato le reazioni “calde” delle sue controparti aggiungendo un “mi fa piacere che vi siate scaldati perché significa che ho colpito nel segno”.