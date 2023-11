Genova – Molta paura ma fortunatamente solo lievi ferite per il conducente del mezzo pesante che ha terminato la sua corsa contro un muro, all’altezza del casello autostradale, nel quartiere di Pra’.

Ancora da accertare le cause dell’incidente. Il mezzo ha urtato violentemente contro il muro forse a causa di un guasto o di un errore di manovra.

Il conducente è uscito da solo dall’abitacolo e ha rifiutato il ricovero all’arrivo dell’ambulanza del 118.

La polizia stradale lo ha sottoposto ad accertamenti con l’alcol test come da normale procedura in casi come questi.

Chi conduce mezzi pesanti, pullman e mezzi di grosse dimensioni o per il trasporto di emrci o persone ha il divieto tassativo di consumare alcolici ed in caso di incidente viene sottoposto ad analisi per controllo.