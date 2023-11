La Spezia – Tragedia nel Museo Ferroviario di Migliarina, in via Fontevivo, dove un operaio che stava lavorando alla manutenzione di uno dei treni esposti è stato travolto da un enorme pistone che lo ha ucciso.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine ma per l’uomo, 55 anni, non c’era ormai più nulla da fare.

L’operaio deceduto era originario di Torino e lavorava per una delle ditte che si occupano della manutenzione dei treni ospitati nel Museo ferroviario, attrazione per gli appassionati di tutta Italia e non solo.

In via di ricostruzione l’esatta dinamica dell’incidente. Ascoltati alcuni testimoni mentre un’indagine verrà aperta dalla magistratura e dagli uffici che si occupano della sicurezza sul lavoro.

Al centro delle verifiche il rispetto delle misure di sicurezza previste in questi casi.