Torriglia (Genova)- Il vento dei giorni scorsi ha distrutto la tensostruttura per le capre dell’azienda agricola Pensa e scatta la raccolta di fondi sul web per sostenere l’azienda e consentire la prosecuzione dell’allevamento già minacciato dai lupi.

L’azienda agricola “Pensa – Tra Terra e Cielo”, nel pressi di Torriglia, in provincia di Genova, ha subito un danno enorme, lo scorso 2 novembre: grosse raffiche di vento hanno completamente distrutto e divelto la tensostruttura adibita a stalla dove custodivano le loro preziose capre.

Domenico Modesto, marito della titolare Emanuela Criniti, ha lanciato una raccolta sulla piattaforma GoFundMe. La tensostruttura è infatti indispensabile soprattutto in questo periodo dell’anno, quando stanno per arrivare l’inverno e la neve.

Nell’azienda agricola Pensa vengono allevati piccoli gruppi di animali, che coesistono in un ambiente naturale nel rispetto della fauna locale.

La raccolta fondi, arrivata a 1500 euro, servirà a riparare i danni causati dal vento, ridando così un riparo alle capre. Si può contribuire al link https://gf.me/v/c/gfm/un-sostegno-per-dare-un-riparo-alle-nostre-capre