Genova – Colpo di scena nella vicenda della mancata conferma della concessione per il ristorante Le Terrazze del Ducale, situato all’ultimo piano dell’edificio storico nel centro città. La Fondazione Palazzo Ducale ha infatti prorogato la concessione sino al prossimo maggio chiedendo che il locale si adegui alle richieste di incrementare l’offerta culturale e di eventi prevista nel bando di concessione.

Salta quindi la tanto temuta chiusura entro fine anno e si riapre il dialogo tra i titolari del noto ristorante e la Fondazione che cura gli interessi e la promozione dell’edificio storico.

Il caso stava per finire davanti al Tar poiché i titolari del ristorante non avevano ricevuto il rinnovo con una lettera che lamentava una offerta inadeguata per quanto riguarda gli eventi culturali e un chiaro riferimento al “non fare solo ristorazione”.

La proroga ha fatto slittare anche l’udienza al Tar. Entro maggio, quindi, occorre trovare un accordo tra Fondazione e Ristorante.