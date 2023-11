Genova – Non si rassegnava alla fine del loro rapporto e così, per mesi, una studentessa genovese di 23 anni ha perseguitato l’ex fidanzato con telefonate, messaggi e visite sgradite per poi passare a vere e proprie minacce di morte.

Il ragazzo, spaventato per la reazione dell’ex fidanzata e per i danni trovati all’automobile, ha deciso di denunciare i fatti ai carabinieri della Stazione di Genova Pegli che, dopo indagini, hanno denunciato per atti persecutori, lesioni personali, minacce e danneggiamento la giovane 23enne.

La ragazza, lo scoso 19 novembre aveva danneggiato per l’ennesima volta l’auto dell’ex per poi aggredirlo fisicamente provocandogli ferite guaribili in circa 20 giorni.

La giovane è stata sottoposta al divieto di avvicinamento all’ex fidanzato e alla sua abitazione.