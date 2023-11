Genova – Uno sversamento di sostanze tossiche da uno dei vagoni merci di un treno, un macchinista intossicato ed un altro che, tentando di fuggire è caduto e si è rotto una gamba. Fortunatamente era solo un’esercitazione dei pompieri e del personale delle Ferrovie quella avvenuta questa mattina all’interno del parco merci di Voltri, nel ponente genovese.

Come da piano periodico di esercitazioni con RFI, l’ente che gestisce le ferrovie italiane, si è svolta una simulazione al parco merci di Voltri. La manovra, che ha coinvolto diversi enti, simulava il rilascio di una sostanza tossica da una ferro cisterna, con il conseguente malessere del macchinista e una presunta frattura ad un arto inferiore di un operaio, che ha simulato il tentativo di mettersi in salvo. I Vigili del fuoco hanno monitorato l’area con gli strumenti e, protette le vie respiratorie con gli apparati di respirazione chiamati autoprotettori, hanno raggiunto gli infortunati e li hanno tratti in salvo. Successivamente sono stati condotti alle ambulanze.

(Foto dei Vigili del Fuoco)