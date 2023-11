Campomorone si prepara al Natale e l’atmosfera delle feste comincia ad avvolgere il paese.

Molte le iniziative organizzate per festeggiare. Ecco il ricco programma.

Domenica 3 dicembre, dalle ore 10 alle ore 19 in Piazza G. Marconi “Mercatino di Natale”

“Un’atmosfera magica avvolgerà Campomorone nella prima domenica di dicembre, per il

tradizionale appuntamento con il mercatino natalizio”. dalle ore 15 Animazione per le vie del Paese con la Banda Musicale di Bolzaneto

“I musicisti con fiati e percussioni daranno vita ad uno spettacolo itinerante coinvolgente

e allegro”. alle ore 16 “Cantiamo Insieme”, i bambini delle scuole dell’infanzia di Campomorone e Ceranesi in concerto al Cabannun.

Venerdì 8 dicembre dalle ore 9 in Piazza G. Marconi “Mercato di Forte dei Marmi”

dalle ore 10 “Campomorone Street Food – la festa del cibo di strada”, “Gli operatori eno-gastronomici di Campo proporranno degustazioni e menu a tema, per un itinerario del gusto che allieterà i visitatori”.

Domenica 10 dicembre dalle ore 10, Giardini G. Dossetti “Il Villaggio del Natale”

Allestimenti natalizi, laboratori con i più piccoli, la “tecnologica” slitta di Babbo Natale, truccabimbi, palloncini, giochi e caccia al tesoro, baby dance, zucchero filato.

“Babbo Natale e i suoi Elfi vi aspettano con tutta la magia del Natale nel verde dei giardini Dossetti per una giornata all’insegna del divertimento per tutti”.

Dalle ore 10 Temporary shop al Cabannun e Spazio Festa aperto con specialità gastronomiche nei Giardini G. Dossetti, a cura degli operatori economici di Campo.

“Un’occasione imperdibile per acquisti natalizi di qualità e per fermarsi un attimo a

gustare del buon cibo”.

Sabato 16 dicembre alle ore 21 al Cabannun, concerto Banda Musicale Giovanni XXIII

Ingresso gratuito – con il patrocinio del Comune di Campomorone.

Domenica 17 dicembre alle ore 15,30 Anfiteatro Giardini Dossetti “Paravento” spettacolo

circense, a cura di Associazione Sarabanda, nell’ambito della rassegna Circumnavigando Festival Internazionale di Cinema Teatro.

“Torna il circo di qualità a Campo, con questo spettacolo che mette in scena una delle

esperienze più sorprendenti e innovative del panorama internazionale”. Dalle ore 10 Saltimbanchi per le vie del capoluogo.

Dalle ore 14 Battesimo della sella in via De Gasperi a cura della ASD MY DREAM RANCH.

Dalle ore 15 “Natale a Isoverde” in piazza N. Bruno “Giochi e animazione per bambini, saltimbanchi, degustazioni dolci, panettone e vin brulè”.

In collaborazione con gli operatori economici di Isoverde.

Venerdì 22 dicembre ore 20 al Cabannun “Spettacolo di Natale” a cura di My Fitness & Dance School. Ingresso ad offerta libera a scopo benefico con il patrocinio del Comune di Campomorone.

Domenica 24 dicembre ore 16 “Presidio per la Pace” in Piazza G. Marconi. Campomorone Città di Pace.

“In questo momento così difficile per l’umanità, ci ritroveremo la vigilia del Natale per

ribadire con forza che l’unico mondo possibile è un mondo di Pace e di accoglienza.

Insieme alle scuole, alle associazioni, alle realtà economiche del territorio”.

ore 17 “Fontane Danzanti” in Piazza G. Marconi

“Uno spettacolo unico di acqua, luci e musica, che si fondono per creare magiche ed

emozionanti combinazioni danzanti. Un augurio di buone feste per la nostra comunità e

una luce di speranza che parte da Campo e raggiunge idealmente i luoghi della terra

martoriati dalla guerra”.

Martedì 26 dicembre ore 17 al Cabannun “Concerto di Natale Candlelight”, i grandi classici del repertorio natalizio a lume di candela a cura di Rondanina Christmas Band.

“Un pomeriggio in cui rilassarsi ed assaporare le dolci melodie del Natale”. – Ingresso gratuito.

Domenica 31 dicembre alle ore 20 al Cabannun “Capodanno insieme”. Cena, spettacolo di cabaret e musica. “Festeggiamo insieme l’arrivo del nuovo anno, con allegria e un po’ di leggerezza”. Organizzato dal Comune di Campomorone.

Venerdì 5 gennaio ore 21 al Cabannun “Millelire Gospel Choir” in concerto.

“Una serata benefica, il cui ricavato andrà a beneficio de “La Maison des Enfants ODV,

impegnata in progetti di sostegno ai bambini di strada in Senegal”.

Ingresso ad offerta libera, con il patrocinio del Comune di Campomorone e servizio navetta gratuito nei giorni 3, 8 e 10 dicembre DA PONTEDECIMO (STAZIONE FERROVIARIA) A CAMPOMORONE (VIA DE GASPERI PARCHEGGIO) alle 10 – 11 – 15 – 16

DA CAMPOMORONE (VIA DE GASPERI PARCHEGGIO) A PONTEDECIMO (STAZIONE FERROVIARIA) alle 12 – 14 – 16 – 18

Negozi aperti a Campomorone e Isoverde e musei e laboratori didattici aperti a Palazzo Balbi tutte le domeniche di dicembre e venerdì 8 dicembre.