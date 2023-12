Spotorno (Savona) – Stava partecipando ad una battuta di caccia al cinghiale quando è partito un colpo e si è sparato ad un piede. Disavventura per un cacciatore di 61 anni che questo pomeriggio si è ferito sparando un colpo con il fucile da caccia.

L’incidente durante una battuta di caccia al cinghiale. Non è chiaro se l’uomo sia caduto o se il colpo sia partito inavvertitamente o se, come vorrebbero alcune indiscrezioni, abbia sparato un secondo colpo per difendersi da un cinghiale ferito che lo stava caricando.

Il cacciatore è rimasto a terra dolorante ed ha chiamato soccorso. Prima i compagni di caccia e poi il 118 lo hanno soccorso e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove gli è stato attribuito il codice giallo.

Saranno i carabinieri che seguono il caso a ricostruire la vicenda.