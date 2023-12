Genova – Un ristorante genovese offre un corso retribuito per diventare pizzaiolo, con assunzione diretta di uno dei corsisti ma non trova candidati. Questa volta è il ristorante Montallegro, con splendida vista dal Righi a faticare nella ricerca del personale e pur offrendo un corso retribuito, gestito dal Centro per l’Impiego, non ha ancora raccolto il numero minimo di iscrizioni per poter “partire”.

In termini tecnici si parla di Stage formativo per pizzaiolo e a “trasferire” le conoscenze e i segreti sarà direttamente il professionista già in forza al personale. Il “piazzaiolo capo” che ha fatto guadagnare al ristorante una pioggia di recensioni positive ed apprezzamenti anche da esperti del settore.

Lo stage prevede una durata di tre mesi, prorogabili di altri tre e successivamente l’assunzione diretta di almeno uno dei partecipanti.

I candidati devono aver compiuto almeno 16 anni e possono iscriversi o chiedere informazioni scrivendo all’indirizzo: segreteria@ristorantemontallegro.it