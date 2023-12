Genova – Ancora black out dell’illuminazione pubblica e ancora proteste per la gestione dei lampioni in città. Questa volta a restare al buio è stata tutta via Napoli, nel quartiere di Oregina.

I lampioni non si sono accesi al tramonto di ieri sera e i residenti hanno atteso inutilmente il ripristino delle condizioni di sicurezza minime previste per la circolazione stradale.

Attraversamenti stradali senza illuminazione e incroci completamente al buio hanno causato molti disagi ed il rischio di gravi incidenti.

Numerose le chiamate ai numeri per la segnalazione dei guasti ma in serata ancora non era cambiato nulla.

Le lamentele per disagi riguardo all’illuminazione pubblica sono molto aumentate da quando il Comune ha deciso di affidare la gestione ad una ditta privata.