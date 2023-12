Genova – Mattinata difficile per automobilisti e trasportatori che si sono messi in viaggio lungo le autostrade della nostra regione, in particolare in quelle intorno al capoluogo.

Lunghe code si registrano in A7, all’uscita dei caselli di Genova Ovest e di Genova Bolzaneto. I rallentamenti si riflettono anche sulla viabilità ordinaria. Code fin dopo al casello anche in A12, nello specifico all’altezza di Genova Est, con traffico bloccato per coloro che escono e provengono sia da levante che da ponente.

Infine, code in A26 in entrambe le direzioni. Verso nord, 1 km di coda tra Genova Voltri e Masone, verso sud, sempre nello stesso tratto, sono 3 i km di code causati dai lavori.