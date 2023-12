Recco (Genova) – Il Natale si avvicina e, con la giornata di domani, anche Recco darà ufficialmente il via agli eventi natalizi, dopo le luminarie già accese nelle scorse settimane.

Domani, venerdì 8 dicembre, in piazza Nicoloso avverrà l’accensione dell’albero di Natale giunto da Ponte di Legno, comune in provincia di Brescia. L’appuntamento è fissato per le ore 17.

Il prossimo appuntamento con la magia del Natale è in programma sabato 16 dicembre con il Confeugo, ovvero il falò che si accende in piazza per scaldare l’atmosfera e augurare buone feste a tutti.