Genova – Prosegue la raffica di furti in appartamento nel capoluogo ligure. Questa volta i ladri hanno fatto un “colpo grosso” nel quartiere di Albaro dove sono riusciti ad entrare in un elegante appartamento di via Zara ed hanno smurato una cassaforte.

Una volta aperta, però, i ladri hanno scoperto che era praticamente vuota ed allora hanno spostato la loro attenzione su una collezione di borse di lusso che sono state prelevate con ogni cura e portate via.

Si tratta di esemplari di pregio e di ingente valore che la padrona di casa collezionava.

Un danno da diverse migliaia di euro che andrà ad arricchire i mercato opaco degli oggetti di lusso “usati”.